Nieuwe reeks ‘Multi SkillZ’ doet kinderen en ouders samen sporten Els Dalemans

02 oktober 2020

17u06 0 Puurs-Sint-Amands In de sporthal van Sint-Amands start op zondag 4 oktober een nieuwe reeks ‘Multi SkillZ FAMILY’. De gemeente Puurs-Sint-Amands organiseert er in samenwerking met de Multi SkillZ Academy Klein-Brabant een nieuwe reeks van tien sportlessen voor kinderen en hun ouders.

“Multi SkillZ is een all-in-one-sportformule voor jongeren van 6 tot 12 jaar en hun ouders. De focus ligt vooral op algemene motorische ontwikkeling, maar we gaan ook voor samenspel en plezier. Zo zijn kinderen en ouders al snel samen actief aan het sporten, maar merken ze dit amper omdat ze zo genieten van de interactie met elkaar.”

Hele gezin

“Multi SkillZ is bedoeld voor kinderen geboren tussen 2008 en 2014, vergezeld van minstens één ouder. Je mag natuurlijk ook meteen met het hele gezin komen sporten! Per les betaal je tien euro voor twee personen, voor een gezinslid extra betaal je 2,50 euro. Je schrijft in voor minstens vijf lessen, maar het eerste lesmoment kun je komen testen of je Multi SkillZ leuk vindt en daarna beslissen of je de lessenreeks verder wil volgen. We starten op zondag 4 oktober in de sporthal van Sint-Amands, de sessie loopt van 10.45 tot 12 en een pauze met fruitje is inbegrepen. Inschrijven kan via de webshop van de gemeente Puurs-Sint-Amands.”

Meer info vind je op www.multiskillz.com.