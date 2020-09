Nieuwe ‘parkbegraafplaats’ voor inwoners van Puurs en Kalfort: “Focus op groen, eenvoud en duurzaamheid” Els Dalemans

30 september 2020

19u32 2 Puurs-Sint-Amands Inwoners van Puurs en Kalfort worden vanaf 1 november begraven op de nieuwe parkbegraafplaats van de gemeente Puurs-Sint-Amands aan het Fort Liezele. “We gingen voor groen, voor eenvoud en duurzaamheid. Kortom: dit is de begraafplaats van de toekomst”, zegt bevoegd schepen Yvo Van Damme (CD&V).

De nieuwe begraafplaats werd ingericht vlak naast Park Fort Liezele in de Molenstraat. “Toen de plannen voor het nieuwe landschapspark werden uitgetekend, bleek dit ook meteen de ideale locatie voor dit project. We konden immers afstappen van de klassieke, grauwe begraafplaats met veel verharding en gaan voor een groene omgeving met bloemenweides, waterpartijen en veel gras waar mensen tot rust kunnen komen”, zegt Van Damme.

Uniformiteit

“Om het geheel sober en eenvoudig te houden, kiezen we voor uniformiteit. Dit betekent dat alle grafzerken gelijk zijn. Op dit moment zijn er al 75 geplaatst, wie wil kan altijd een kijkje komen nemen. Wie toch een eigen zerk wil kiezen, kan dit ook nog steeds, en kan dan terecht op één van de andere begraafplaatsen in onze gemeente. Naast een grafzerk, kan je in de parkbegraafplaats natuurlijk ook kiezen voor een urnekelder of een columbarium, dit zijn ondergrondse of bovengrondse bewaarplaatsen voor een urne.”

Waterurn

“Naast deze klassiekers pakken we op onze parkbegraafplaats ook uit met enkele nieuwigheden. Zo kunnen composteerbare urnen er ook in de natuur begraven worden, en werken we ook met een ‘waterurn’. Dit is een koperen bol met sleuven in, wanneer het regent vermengt het regenwater zich met de as zodat deze geleidelijk aan in de aarde zakt. Wij kozen voor deze waterurn omdat we dit respectvoller vinden dan as uitstrooien.”

Klokkentoren

“De parkbegraafplaats is nog niet helemaal af: we bouwen er nog een afscheidsluifel zodat familie en vrienden ook bij minder goed weer toch comfortabel afscheid kunnen nemen. Er wordt ook een klokkentoren geplaatst, omdat we de symboliek van het luiden van een klok bij een afscheid enorm mooi vinden.”

Vanaf 1 november

“Alle inwoners van Puurs-Sint-Amands, uit gelijk welke woonkern, kunnen op de nieuwe parkbegraafplaats begraven worden. Maar in eerste instantie vervangt deze plek de huidige exemplaren in Puurs en Kalfort. Daar wordt vanaf 1 november niemand meer begraven, behalve familieleden met een lopende grafconcessie. Deze klassieke begraafplaatsen zullen dus zeker de komende decennia nog blijven bestaan.”