Nieuwe horecazaak en zes appartementen onder Puurse kerktoren Els Dalemans

09 januari 2020

16u20 2 Puurs-Sint-Amands Het Kerkplein van Puurs (Puurs-Sint-Amands) zal er eind 2021 helemaal anders uitzien. Pal onder de kerktoren wordt een nieuwe horecazaak gebouwd, met zes appartementen bovenop. “Het geheel moet eind 2021 afgewerkt zijn”, zegt Maja Dedecker van Treetops.

“We namen voor de realisatie van dit project Lilium deel aan een wedstrijd van de gemeente Puurs-Sint-Amands. Ons ontwerp voor een nieuwbouw die de panden op Kerkplein 4 en 6 vervangt, kwam als winnend dossier uit de bus. De eerste woning werd ondertussen al gesloopt, het tweede pand gaat zo snel mogelijk tegen de vlakte”, zegt Dedecker.

Horecazaak

“Meteen na die klus starten ook de bouwwerken, die we graag tegen het najaar van 2021 willen afwerken. We plannen een volledige nieuwbouw met op het gelijkvloers een horecazaak - dit was een van de voorwaarden vanuit de gemeente - en op de verdiepingen in totaal 6 appartementen met telkens 1 of 2 slaapkamers.”

“Ondergronds zorgen we voor de nodige parkeerplaatsen, zodat de parkeerdruk in de buurt niet toeneemt. Vanop de verschillende terrassen heb je vanzelfsprekend een uniek zicht op de Sint-Pieterskerk, die ook wel de ‘kathedraal van Klein-Brabant’ wordt genoemd en bekendstaat als de een van de mooiste kerken uit de regio.”