Nieuwe horecazaak BrooX opent deuren aan Fort Liezele: “We staan te popelen om de eerste gasten te verwelkomen” Els Dalemans

08 juni 2020

21u21 3 Puurs-Sint-Amands Op dinsdag 9 juni is het zover: dan opent de nieuwe horecazaak BrooX de deuren aan de Fortbaan in Puurs-Sint-Amands, pal tegenover Fort Liezele.

BrooX maakt deel uit van de Groep Cyriel, samen met horecazaken Skov, Cleophas, Kasteel van Lebbeke en De Poort van Cyriel. “Voor het eerst wagen we ons aan een stek in Klein-Brabant, en we zijn zo blij met deze locatie. Tot enkele jaren geleden lagen rondom het Fort Liezele enkel weilanden, nu vind je er een prachtig landschapspark waar een hele dag door mensen komen ontspannen. Ook het aantal activiteiten in het Fort zelf breidt alsmaar uit, wij hopen deze levendige site nog te kunnen versterken”, zeggen Hilde Van Malder en Mark Van Den Broeck.

Zicht op omgeving

“We konden doorheen de jaren een mooie ploeg samenstellen, en weten wat we aan wie hebben. Daarom zijn we er zeker van dat Daan Maes en Sijmen Van Den Broeck, die de dagelijkse leiding van BrooX op zich nemen, dit schitterend gaan doen. BrooX wordt een brasserie-restaurant, waar je zowel suggestiemenu’s kan eten als losse gerechten en kleine hapjes. Er staan ook steeds kindermenu’s op de kaart, want zeker met het park vlakbij mikken we ook op gezinnen. Op de eerste verdieping werden twee grote ruimtes ingericht, met een prachtig zicht op de omgeving. Deze zijn ideaal voor feesten, vergaderingen en meer.”

Vertraging

“Volgens onze oorspronkelijke planning moest BrooX de deuren openen op 27 maart. De coronacrisis zorgde dus voor heel wat vertraging, maar we kregen meteen ook alle tijd om alles tot in de puntjes in orde te brengen. Ons hele team staat te popelen om de eerste gasten te kunnen verwelkomen!”

www.broox.be