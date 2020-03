Nieuwe buurtwinkel opent deuren ondanks coronacrisis: “Weten niet goed wat we moeten verwachten” Els Dalemans

23 maart 2020

16u38 0 Puurs-Sint-Amands Breendonk heeft er jàren op gewacht, op donderdag 26 maart is het eindelijk zover: dan opent de nieuwe buurtwinkel in de Veurtstraat de deuren. “We bieden voeding aan dus mogen ook tijdens deze coronacrisis de deuren openen. Het is in deze situatie wel moeilijk om in te schatten waar we ons aan moeten verwachten” zegt Sabine Lagache van louis delhaize.

De voorbije jaren sloten alsmaar meer winkels in de Puurs-Sint-Amandse deelgemeente de deuren. Er zat voor de inwoners van Breendonk niets anders op dan zelfs voor de kleinste boodschappen de wagen te nemen om in één van de naburige dorpen te gaan winkelen. Eerdere initiatieven op andere locaties in het dorp mislukten, op de voormalige kmo-site Boeykens bleek een buurtsupermarkt wél mogelijk. Op het gelijkvloers van het nieuwbouwproject ‘Botanic’, met 54 assistentiewoningen en 69 parkappartementen, wordt de laatste hand gelegd aan een filiaal van louis delhaize.

Receptie afgelast

“De bouwwerken zijn achter de rug, de winkel met een oppervlakte van zo’n 300 vierkante meter is net helemaal afgewerkt en ingericht. Op dit moment wordt alles grondig gepoetst en worden de rekken ingeladen, onze zes medewerkers van het Breendonkse team staan te popelen om de klanten te ontvangen. We mogen donderdag -ondanks de coronamaatregelen- de deuren openen, de bijhorende receptie is wél afgelast. Die houden we tegoed voor een later moment”, zegt Lagache.

“Ook wij merken nu al dat Breendonk zit te wachten op deze winkel, er kwamen al heel wat kijklustigen aan de ramen piepen de voorbije dagen en weken. We verwachten dan ook een grote drukte, al zou dit omwille van de coronacrisis ook net niét het geval kunnen zijn. Ons doel is sowieso om met deze louis delhaize heel dicht bij de mensen te staan: we bieden een volledig gamma verse producten aan: fruit en groenten, brood en beleg, maar ook bereide gerechten en meer.”