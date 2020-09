Niels Vandyck finisht als tweede in Saint-Georges-sur-Meuse: “Na koers met de fiets naar huis gereden” Erik Vandeweyer

21 september 2020

09u55 0 Puurs-Sint-Amands Elk jaar is Niels Vandyck wel goed voor een aantal overwinningen. Omwille van het coronavirus is het dit jaar veel moeilijker om zegebloemen mee naar huis te mogen nemen. Toch moet de eliterenner zonder contract niet wanhopen. In Saint-Georges-sur-Meuse strandde hij dit weekend op de tweede plaats.

In de provincie Luik zette Niels Vandyck een sterke prestatie neer. “Van bij de start was het onmiddellijk oorlog. Ik streed attent in de frontlinie en op vijftig kilometer van de finish koos ik resoluut voor de aanval. Samen met Sander Rietjens kon ik de hele tijd uit de greep van het peloton blijven. We hadden veel steun aan elkaar en bleven voorop. Uiteindelijk kon Rietjens me op het einde verslaan. Hoewel ik natuurlijk liever had gewonnen, had ik er geen moeite mee dat hij me de baas was. Sander was gewoon sterker.”

Koersritme

Hoe is Niels Vandyck uit de lockdown gekomen? “Het heeft echt wel even geduurd, vooraleer ik het juiste koersritme te pakken had. Je moet er immers ook rekening mee houden dat ik vorig jaar in augustus op de sukkel geraakte met de rug en toen twee maanden niet meer kon koersen. Die rugproblemen zijn nu trouwens helemaal onder controle. Het coronavirus zorgde daarna voor een oponthoud van een half jaar. Tel daar tussendoor de winterrust bij en je komt aan een periode van tien maanden waarin ik amper competitie had. Bovendien merkte ik in het verleden meermaals dat ik een renner ben die toch een aantal koersen in de benen moet hebben om optimaal te kunnen presteren. Het was dus niet echt verwonderlijk dat ik wat tijd nodig had om er te staan. Tijdens de lockdown was ik technisch werkloos. In die periode heb ik wel goed kunnen trainen. Na de koers in Saint-Georges-sur-Meuse ben ik trouwens met de fiets naar huis gereden. Dat was een perfecte bijkomende training.”

Drukke agenda

Vandyck hoopt zich de komende weken nog enkele keren te kunnen onderscheiden. “Ik heb al acht koersdagen op de teller. Soms zitten er grote gaten in de kalender, maar ik heb mooie vooruitzichten. Van vrijdag tot zondag neem ik deel aan de Ardennen Challenge. In principe kan je per wedstrijd afzonderlijk inschrijven, maar ik wil de drie ritten voor mijn rekening nemen. Het is een parkoers dat me ligt. Nadien volgt een nieuwe interclub in Berlare en een kermiskoers in het naburige Bornem. Voorts is er het BK in Lokeren. Ik merkte dat de kalender in Wallonië doorloopt tot half november. Wellicht zal ik daar ook nog enkele koersen afwerken.”