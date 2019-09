Nick (21) en Lindsay (21) zetten samen de schouders onder 't Pateeke: “Met de steun en ervaring van papa moet dit lukken”

Els Dalemans

09 september 2019

19u20 7 Puurs-Sint-Amands Ze zijn nog maar 21 jaar oud, toch gaan Nick Van Acoleyen en Lindsay Van Pamel samen een grote uitdaging aan. Samen met haar vader Carolus Van Pamel (44) openen ze op 10 september de deuren van bakkerij ‘t Pateeke in Liezele (Puurs-Sint-Amands). “We zijn jong, maar weten wat we willen en kunnen hard werken. Met de steun en ervaring van papa moet dit lukken.”

Liezele is vanaf dinsdag weer een dorp met een eigen warme bakker. “De ouders van Lindsay runden hier vier jaar lang samen een bakkerij, maar sloten enkele maanden geleden de deuren van hun zaak. De inwoners van Liezele moesten sindsdien dus telkens naar Puurs, enkele kilometers verderop, voor hun dagelijks brood. Carolus vond dat zonde en wou de bakkerij graag opnieuw opstarten, maar dan had hij onze hulp nodig”, zegt Van Acoleyen.

Nu of nooit

“Ik hielp vroeger al wel eens met Carolus mee, en vond het best leuk werken in de bakkerij. Omdat ik nog niet goed wist welke richting ik uit wou, was ik ‘sociaal werk’ gaan studeren. Maar eigenlijk sprak een job als zelfstandige mij toen al aan. Lindsay en ik bespraken daarom het voorstel van Carolus en besloten deze sprong te wagen. De kans om een eigen zaak op te starten met de steun en ervaring van iemand die de knepen van het vak kent, krijgen we immers geen tweede keer. Het is nu of nooit.”

“Lindsay en ik zijn allebei nog jong, maar we zijn al vier jaar samen en weten wat we aan elkaar hebben. We beseffen allebei dat we hard zullen moeten werken, maar we vinden mettertijd wel een routine die bij ons past. Carolus zal nu vooral het nachtelijke werk op zich nemen: hij start in de week met bakken rond één uur, half twee ‘s nachts. In het weekend is het een pak drukker, dan begint zijn werkdag al om 23 uur en gaat hij makkelijk door tot tien, elf uur ‘s morgens. Ik zal telkens in de vroege ochtend bij hem aansluiten voor de afwerking, en zal daarna samen met Lindsay in de winkel staan.”

Ook charcuterie en belegde broodjes

In Liezele wordt alvast enthousiast gereageerd op de opening van ‘t Pateeke. “We zijn zelf een beetje verrast door de vele reacties, het is heel leuk om te weten dat zoveel mensen blij zijn met de opening van onze zaak. Omdat er ook geen slagerij meer is in het dorp, bieden we naast ons brood, pistolets en meer ook een klein aanbod charcuterie aan. Vanaf januari 2020 willen we graag verder uitbreiden met belegde broodjes. We geloven heel erg dat je als zelfstandige kan overleven in een kleiner dorp, als je kwaliteit aanbiedt en hard werkt. En dat is exact wat wij van plan zijn.”

‘t Pateeke, Liezeledorp 70 in Puurs-Sint-Amands is gesloten op maandag, en open van dinsdag tot zaterdag van 7 tot 15 uur, op zondag tot 13 uur.