Na vernieuwing spoorbrug over Zeekanaal Brussel-Schelde zullen er voor de helft minder storingen zijn, ProMobiel kritisch: “Dit moet nog beter”

Els Dalemans

12 augustus 2019

13u16 0 Puurs-Sint-Amands Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel en De Vlaamse Waterweg vernieuwden samen de spoorbrug over het Zeekanaal Brussel-Schelde in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands). “Het aantal storingen zou nu met zo’n 50 procent moeten dalen”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. Volgens het verkeersplatform ProMobiel kan het nog beter: “Enkel vaste spoorbruggen lossen het probleem op.”

De Nijverheidsbrug in Ruisbroek dateert uit 1977 en is een beweegbare spoorbrug die zo’n 5.000 keer per jaar opengaat om schepen op het Zeekanaal Brussel-Schelde te laten passeren. “De brug moet zo vaak open omdat de doorvaarhoogte onder de brug erg laag is. Maar: dit soort brug is enorm storingsgevoelig en bij elke technische storing komt het treinverkeer tussen Antwerpen en Puurs in de problemen. Omdat de brug sowieso aan modernisering toe was, besloten we het probleem meteen grondig aan te pakken”, zegt Baeken.

“Van eind juni tot midden juli werd er door specialisten de klok rond gewerkt om het bedieningssysteem van de brug én de beweegbare bovenleiding te vernieuwen. Het mechanische- en hydraulische gedeelte van de brug -dat is het brugdek, de pijlers en de motoren- bleven behouden, maar al de rest werd vernieuwd. Dat was niet vanzelfsprekend, want de nieuwe bovenleiding is bijvoorbeeld een enorm complexe constructie.”

“Bij een brug die op deze manier opengaat, draaien de kabels van de bovenleiding weg om plaats te maken voor het brugdek. Door die beweging is de kans op een storing groter dan bij vaste bruggen. De bovenleiding werd daarom in een speciale koker geplaatst, zodat het geheel nu stabieler is en beter bestand tegen extreme temperaturen en slijtage.”

“We kozen ervoor om alle systemen meteen dubbel uit te voeren. Wanneer één systeem uitvalt door een technische storing, neemt het back-upsysteem meteen over. Zo kan de brug altijd blijven functioneren en dat is natuurlijk weer goed nieuws voor het trein- en scheepvaartverkeer.”

Testcase

“Bijzonder aan dit project is de samenwerking tussen De Vlaamse Waterweg en Infrabel. Er werd beslist om samen 6 spoor- en wegbruggen te moderniseren, beide bedrijven nemen elk de helft van de kosten op zich. De spoorbrug in Ruisbroek was een testcase, de komende 2 jaar willen we nog vijf andere bruggen renoveren: de 2 Jan Bogaertsbruggen in Kapelle-op-den-Bos in 2020 en de 3 Scheldebruggen in Temse in 2021.”

Volgens het Klein-Brabantse verkeersplatform ProMobiel kunnen Infrabel en De Vlaamse Waterweg nog beter. “Een daling van het aantal defecten aan de Nijverheidsbrug met 50 procent is voor ons nog veel te weinig. De huidige situatie van het treinverkeer op deze locatie is op dit moment belabberd, dus men zou ambitieuzer mogen zijn”, klinkt het.

Spoorlijn onder water

“Bovendien is het - ook na deze investering - in het voorjaar bij hoog water nog altijd mogelijk dat de spoorlijn onder water komt te staan. Het is toch onbegrijpelijk dat zoiets nog kan in de 21ste eeuw? Vanuit ProMobiel vragen wij daarom geen aanpassingen aan de huidige exemplaren maar vaste spoorbruggen, die voldoende hoog zijn voor het scheepvaartverkeer. Dit zou zowel een verbetering zijn op spoorlijn 52 tussen Puurs en Antwerpen, als op spoorlijn 54 tussen Sint-Niklaas en Mechelen aan het kanaal in Willebroek.”