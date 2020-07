Na protest van buurt tegen bouwplannen paardenkliniek gaat eigenaar in beroep bij provincie: “Is signaal van 600 inwoners niet duidelijk genoeg?”

Puurs-Sint-Amands

Het koppel dat een paardenkliniek wil bouwen aan de Turkenhofdreef in Liezele (Puurs-Sint-Amands), is een beroepsprocedure bij de provincie Antwerpen gestart. Actiecomité ‘Geen veeartsenijkliniek in Liezelse open ruimte’ reageert verbluft: “Begrijpt men, na maar liefst 600 proteststemmen en een weigering van het gemeentebestuur, nog altijd niet dat zo’n paardenkliniek hier niet past?”