N17 wordt één nacht afgesloten voor nieuwe asfaltlaag Els Dalemans

14 november 2019

11u24 0 Puurs-Sint-Amands De Provincialeweg N17 in Puurs-Sint-Amands wordt tijdens de nacht van woensdag 27 of donderdag 28 november volledig afgesloten voor het verkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geeft het wegdek er een nieuwe laag asfalt.

“Het wegdek van de Provincialeweg is aan vernieuwing toe en we bereiden vanuit AWV al een hele tijd een volledige heraanleg van de N17 voor. Maar omdat de staat van het wegdek op dit moment wel erg slecht is en ook de winter voor de deur staat, willen we nu toch al de nodige onderhoudswerken uitvoeren”, klinkt het bij AWV.

Weersgevoelige werken

De Provincialeweg krijgt daarom vanaf het kruispunt met de Oppuurseweg/Lippelodorp tot net voorbij het kruispunt met de Oude Heirbaan een nieuwe laag asfalt. De werken staan gepland tijdens de nacht van woensdag 27 of donderdag 28 november 2019. Om een definitieve datum te prikken, wachten we nu nog even de weersvoorspellingen af. Asfalteringswerken zijn immers erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de planning daarom nog steeds wijzigen.”

Volledig afgesloten

“Tijdens de nacht van de werken wordt de Provincialeweg volledig afgesloten in beide richtingen, van 20 uur tot 05 uur. Verkeer richting Dendermonde moet een omleiding volgen via de Oppuurseweg, Lippeloseweg, Voortstraat, Oppuursdorp, Wilgenweg, Pandgatheide, Keten, Dorekensstraat en Fok. Het verkeer rich&ng Willebroek rijdt om via de Heibosstraat, Damstraat, Dries, Lijneveldstraat, Vierbunderstraat, Opdorpstraat, Malderendorp, Kouterbaan, Maldersesteenweg, Achterheide en Provincielaan.”