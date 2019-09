Mooi weer zorgt voor leuke sfeer en veel volk op Pukema TVDZM

16 september 2019

17u50 0

In de straten van Puurs is afgelopen weekend Pukema doorgegaan. “Een weekend vol kermis, straatacts, ambachtendemo’s en concerten”, luidt het bij de organisatie. Het goede weer zorgde in ieder geval voor massale opkomst en een zuiders sfeertje. Acrobaten toverden het kerkplein van Puurs om in een magisch circusplein. Zo waren er onder meer acts van de Nederlandse street performers Duo Musa. In het cultureel centrum Binder ging dan weer het Belgisch Kampioenschap Bodypaint door. Al voor de derde keer dit jaar. Vandaag konden de bezoekers ook genieten van een culinaire markt. Tijdens Puurs Pruuft stonden de straten gevuld met allerlei foodtrucks. Om 15.0 uur zorgde zangeres Belle Perez voor een hoogtepunt. Zij bracht met haar hits het Dorpshart aan het dansen.