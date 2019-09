Mooi weer en Belle Perez geven Pukema zwoel tintje TVDZM

15 september 2019

Het festival Pukema heeft dit weekend veel ambiance gebracht in de straten van Puurs. Het mooie weer leverde een massale opkomst en een zuiders sfeertje op. Acrobaten toverden het kerkplein van Puurs om in een magisch circusplein. Zo waren er onder meer acts van de Nederlandse straatartiesten Duo Musa. In het cultureel centrum Binder vond dan weer het Belgisch kampioenschap bodypaint door. Zondag konden de bezoekers ook genieten van een culinaire markt. Tijdens Puurs Pruuft stonden de straten gevuld met foodtrucks. Zangeres Belle Perez bracht met haar hits het Dorpshart aan het dansen.