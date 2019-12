Moeder en kind gewond bij ongeval op A12 TVDZM

08u25 0 Puurs-Sint-Amands Bij een verkeersongeval op de A12 zijn dinsdagochtend twee gewonden gevallen. Het zou gaan om een vrouw en haar kind. Ze werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde op de grens van Londerzeel met Breendonk (Puurs-Sint-Amands)en in de richting van Brussel. Omstreeks 2.30 uur ging de wagen eerst over de kop en belandde het voertuig uiteindelijk in de gracht naast de rijbaan. Vermoedelijk ligt een klapband aan de oorzaak van het ongeval.

De brandweer werd erbij gehaald maar moest uiteindelijk niet ingrijpen. Zowel de vrouw als haar kind geraakten zelfstandig uit het voertuig. De wagen raakte wel zwaar beschadigd en moest worden getakeld. Hierdoor werd de rechterrijstrook een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Hinder was er niet.