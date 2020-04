Moeder en dochter schenken 10 euro per bestelling aan Rode Kruis: “We zien allemaal zwarte sneeuw, maar enkel helpen helpt” Els Dalemans

01 april 2020

14u15 1 Puurs-Sint-Amands Net als vele andere handelaars, moesten ook moeder Lutgart Weymiens en dochter Anouk Van Ranst de deuren van hun 3 winkels in Puurs-Sint-Amands sluiten naar aanleiding van de coronacrisis. Het duo bouwde echter in sneltempo een eigen website, en lanceert meteen een actie voor het goede doel: “Dit is voor iedereen zwaar, maar alleen helpen helpt.”

In hun winkel Kompact verkopen Lutgart en Anouk dameskleding, bij Hector vinden de mannen hun outfit, de derde zaak van moeder en dochter is schoenenwinkel Coco. “Normaal gezien verkopen wij niets online, maar door de opgelegde maatregelen moesten ook wij creatief op zoek naar een manier om onze kledij en schoenen toch de deur uit te krijgen. We postten eerst ons aanbod op Facebook en Instagram, maar besloten al snel om toch maar een eigen website te bouwen. Deze staat net online, en we koppelen er meteen een actie voor het goede doel aan.”

Rode Kruis

“Heel wat winkels geven op dit moment kortingen, maar wij pakken het liever anders aan. We hebben ons aangemeld bij Rode Kruis Vlaanderen, zodat we tijdens de crisis via onze webwinkel meteen 10 euro per aankoop kunnen wegschenken. Op die manier willen we het mee mogelijk maken om voldoende materiaal te blijven leveren aan alle eerstelijnsverzorgers. Deze mensen riskeren op dit moment immers hun eigen leven om voor anderen te blijven zorgen.”

Zwarte sneeuw

“Deze periode is enorm zwaar voor alle kleine zelfstandigen, en ook wij zien zwarte sneeuw. Maar het kan altijd erger, want wij zijn tenminste nog gezond. Stiekem hopen we daarom dat anderen zich bij onze solidariteitsactie zullen aansluiten. Als wij dit kunnen als kleine zelfstandigen, dan kunnen de grote reuzen dit zeker ook.”

https://kompact-vof.webshopapp.com, de actie is geregistreerd onder het nummer BSG-169.