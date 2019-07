Mobiliteitsenquête Klein-Brabant peilt naar behoeften inwoners Wannes Vansina

19 juli 2019

14u55 2 Puurs-Sint-Amands Universiteit Gent, IGEMO en de gemeenten Puurs-Sint-Amands en Bornem hebben een grootschalige mobiliteitsenquête gelanceerd voor Klein-Brabant. Mensen die wonen, werken of ondernemen in Klein-Brabant, kunnen deelnemen via https://move.ugent.be/survey

Bedoeling is een antwoord te vinden op vragen als ‘Hoe kijken bewoners, ondernemers en werknemers naar mobiliteit?’, ‘Hoe verplaatsen zij zich in KleinBrabant?’, ‘Wat denken inwoners van auto- of fietsdelen?’ en ‘Hoe willen ze zich in de toekomst verplaatsen?’. Deelnemers maken kans op een P-bon of Bornembon ter waarde van 50 euro. Deelname is volledig vrijwillig, anoniem en neemt maar tien minuutjes in beslag. De enquête kadert het project MOVE (Mobility Opportunities Valuable for Everybody). Dat onderzoekt hoe innovatieve vervoersdiensten ook in landelijke regio’s ontwikkeld kunnen worden.