Minister Koen Van den Heuvel (CD&V): “Deze uitslag noopt tot bescheidenheid” Els Dalemans

26 mei 2019

22u24 1 Puurs-Sint-Amands Minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel uit Puurs-Sint-Amands kreeg zondag 32.490 stemmen achter zijn naam. De lijsttrekker voor de provincie Antwerpen voor het Vlaams Parlement verdubbelt daarmee zijn score van de vorige verkiezingen.

“De eerste uitslagen voor onze partij waren enorm teleurstellend, stilaan klommen we met CD&V toch terug wat hogerop. Maar we moeten er niet flauw over doen: deze uitslag noopt tot bescheidenheid”, klinkt het.

Over zijn eigen score wil Van den Heuvel geen uitspraken doen. “Het zijn intensieve maanden geweest, en ik moest in Antwerpen opboksen tegen enkele sterke toppers als Bart De Wever en Bart Somers. Ik heb op de korte tijd die ik als minister had, gedaan wat ik kon.”

Koen Van den Heuvel was naast burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands ook Vlaams fractieleider voor CD&V toen hij begin februari Joke Schauvliege opvolgde als minister. Schauvliege nam ontslag na ongelukkige uitspraken over de klimaatmarsen. “We zien wel wat er nu komt, laat ons de komende dagen de cijfers analyseren en de nodige gesprekken voeren.”