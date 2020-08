Mibobre hakt knoop door: geen 66ste editie van Breendonk jaarmarkt Els Dalemans

10 augustus 2020

12u16 1 Puurs-Sint-Amands Breendonk Jaarmarkt 2020 op zaterdag 10 oktober wordt geannuleerd. “Het stijgende aantal besmettingen en de beperkingen die gelden voor evenementen, maken het organiseren van ons dorpsfeest onmogelijk”, klinkt het bij jaarmarktcomité Mibobre.

“We hebben lang gehoopt dat het nog mogelijk zou zijn om onze editie van 2020 tóch te organiseren. Maar eigenlijk voelden we al sinds enkele weken dat het moeilijk zou worden. Het aantal besmettingen blijft stijgen, er zijn een heleboel beperkingen voor evenementen…”

Lockdown vermijden

“Dit alles maakt het organiseren van onze jaarmarkt niet alleen vreselijk moeilijk, maar op dit moment is het samenbrengen van zoveel mensen op één plek ook een afrader. Een nieuwe lockdown zou de doodsteek betekenen voor onze horeca-en handelszaken en dit willen we absoluut vermijden”, klinkt het bij Mibobre.

Kermis

“We hebben daarom net, in overleg met de gemeente Puurs-Sint-Amands, beslist om de jaarmarkt van zaterdag 10 oktober te annuleren. We nemen deze beslissing met veel spijt in het hart, want onze 66ste editie beloofde opnieuw een groot dorpsfeest te worden. Over de organisatie van de kermis wordt later nog een beslissing genomen. We blijven hopen dat deze wél nog groen licht krijgt, zodat de foorkramers toch nog iets kunnen verdienen dit jaar.”