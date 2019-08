Met de handbike van Frankrijk naar Gibraltar: man met spierziekte fietst 1.492 km voor goed doel

Els Dalemans

19 augustus 2019

15u00 2 Puurs-Sint-Amands Sint-Amandsenaar Frank Van Linden (37) vertrok maandagochtend met een groep vrienden naar de Franse stad Carcassonne. Daar gaat dinsdag zijn handbiketocht richting Gibraltar van start, goed voor een avontuur van 1.492 kilometer. Eenvoudig wordt het niet, want Van Linden lijdt aan de spierziekte ‘Ataxie Van Friedreich’. “Mijn conditie is beter, mijn fiets aangepast. Dit moet lukken!”

Vorig jaar reisde Van Linden al, samen met avonturier Jelle Veyt, met de handbike naar Zuid-Frankrijk. “Na 29 dagen en 1.579 kilometer arriveerden we aan de burcht van Carcassonne. Nu gaan we voor deel 2 van die tocht: we reizen van Carcassonne naar Gibraltar, waar we eind september willen aankomen”, zegt Van Linden. “Tijdens onze eerste week willen we tot Gerona geraken, en daarna via Reus en Valencia naar Almeria. Tijdens onze vijfde week rijden we tot Gibraltar, en van daaruit keren we terug naar Sint-Amands.”

Goed doel

“Een groep vrienden zorgt voor de nodige begeleiding onderweg: zij hebben een planning uitgewerkt waarbij ze ons om beurten een week komen begeleiden. Er zal dus voor ons gezorgd worden! We bouwden een bestelwagen om zodat ik daar de komende weken comfortabel in kan logeren. Mijn conditie is ook beter, nadat ik me vorige maand maar zwak voelde. Mijn fiets werd aangepast: met een kleiner tandwiel zou ik vlotter bergop moeten rijden, ik kreeg betere voetsteunen, een neksteuntje en een betere ondersteuning voor mijn knieën.”

Van Linden laat zich sponsoren voor zijn handbiketocht. “Dat geld wordt gebruikt om de kosten van de volgers te dekken, Jelle en ik betalen onze reis zelf. De rest van het geld gaat naar Spierziekten Vlaanderen en FARA, een Amerikaanse vzw die een werkend medicijn tegen mijn ziekte wil vinden.”

Wie Frank Van Linden wil steunen, kan storten op rekeningnummer BE30 7330 0745 7411 of mailen naar frank@hetkan.be.