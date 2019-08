Maria-ommegang lokt massa naar Kalfortse straten Wannes Vansina

25 augustus 2019

14u30 0

De Maria-ommegang in Kalfort zorgde zondag voor een volkstoeloop. Overal langsheen het parcours verzamelde het publiek, vaak met stoeltjes én in de schaduw, om de 32ste editie van de processie te zien uitgaan. In het eerste deel werd traditiegetrouw de geschiedenis van de bedevaart uitgebeeld, het tweede was opgebouwd rond Onze-Lieve-Vrouw ten Traan. Hoogtepunt was uiteraard de troon met het beeld, dat traditioneel door acht vrouwen wordt gedragen. De hitte maakte dat er niet gemakkelijker op. “Een aantal deelnemers heeft gepuft en voor een aantal kindjes hebben we water moeten laten aanrukken”, zegt coördinator Luc Schokkaert. Maar het werd hoe dan ook een feest. “Wij moeten nooit smeken om deelnemers, de mensen willen er gewoon bijzijn. Het grootste succes is dat we dit elk jaar kunnen blijven organiseren.” De ommegang vormt de kern van een ganse bedevaartweek. Nog tot en met 31 augustus vinden dagelijks eucharistievieringen plaats. Nog in de kerk is tot en met zondag 8 september een tentoonstelling te zien over het schoolleven in Kalfort.