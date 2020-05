Man riskeert vier maanden cel voor verkeersagressie Tim Van Der Zeypen

18 mei 2020

Een 51-jarige man uit Puurs-Sint-Amands riskeert een celstraf van vier maanden effectief. De vijftiger stond terecht voor een geval van verkeersagressie. Begin september 2019 ergerde hij zich volgens het parket aan het rijgedrag van een andere weggebruiker. “Het kwam tot een discussie waarbij de beklaagde een vuistslag uitdeelde”, aldus openbaar aanklaagster Nele Poelmans op zitting maandagochtend. Aan de politie verklaarde de vijftiger dat hij zich enkel had verdedigd op een duw van de tegenpartij. “Maar uit het onderzoek is gebleken dat hij zelf was uitgestapt en naar het slachtoffer toe was gegaan”, besloot Poelmans. Zij vorderde een celstraf van vier maanden en een geldboete die kan oplopen tot 400 euro effectief. De man uit Puurs-Sint-Amands stuurde zijn kat naar de rechtbank en liet verstek gaan. Een vonnis volgt op 15 juni.