Man niet akkoord met effectieve celstraf van drie jaar voor home-invasion op bejaarde man Tim Van Der Zeypen

29 juli 2020

15u00 0 Puurs-Sint-Amands Een van de twee broers uit Brussel die in februari jongstleden nog werd veroordeeld voor een home-invasion in Puurs-Sint-Amands, heeft verzet aangetekend. De man was niet akkoord met de opgelegde celstraf van drie jaar effectief. Zijn raadsman vroeg nu om geen bijkomende straf op te leggen en verwees naar een vonnis uit Brussel. De rechtbank ging daar niet op in.

De feiten dateren van oktober 2017. De broers Z. waren toen op pad, merkten de woning van een bejaarde man op en drongen naar binnen. Het slachtoffer was op het moment van de inbraak niet thuis, maar betrapte de inbrekers bij het thuiskomen wel op heterdaad. Hierop werd het slachtoffer in de zetel geduwd en bedreigd met een ijzeren staaf. Wanneer het bejaarde slachtoffer om hulp riep, sloegen de daders op de vlucht. Hierbij verwondden ze een toegesnelde buurvrouw die hulp kwam bieden. Het slachtoffer was vier maanden werkonbekwaam.

De politie werd ingelicht, kwam ter plaatse en merkte de vluchtwagen op. Er volgde een achtervolging die tot zijn einde kwam na een crash met een politiecombi in Londerzeel. Begin dit jaar kwam de zaak na ruim twee jaar voor de rechtbank. Naast de twee broers moest destijds ook de poetsvrouw van het slachtoffer zich komen verantwoorden. Zij voorzag de broers volgens het parket met inside-information. De vrouw werd vrijgesproken, maar de twee broers werden veroordeeld en kregen een effectieve celstraf van drie jaar.

Lager wal

Een van de broers, Bilal Z., was daar niet mee akkoord. Hij werd in februari 2020 bij verstek veroordeeld. Zijn broer Fouad stak op zitting alle schuld op hem. Vandaag tekende Bilal vanuit de gevangenis verzet aan. Naar eigen zeggen had hij de dagvaarding niet ontvangen. Daarom kwam de zaak vandaag opnieuw voor. Zijn raadsman ontkende de feiten niet. “Hij was aan lager wal geraakt omdat hij geen werk, noch een job had”, verklaarde de advocaat.

De raadsman van Bilal Z. vroeg aan de rechtbank tot slot om de man geen bijkomende celstraf op te leggen. Volgens de strafpleiter werd zijn cliënt recent nog veroordeeld in Brussel tot een celstraf van twee jaar effectief. Dit voor een naar eigen zeggen ‘copy-paste’-verhaal van in Puurs-Sint-Amands. Er werd daarom een opslorping van straf gevraagd. Ondergeschikt stelde de strafpleiter een celstraf met uitstel voor.

Verstekvonnis

De rechtbank maakte hun beslissing op het einde van de zitting bekend. Ze veroordeelden hem tot drie jaar effectief. Hiermee ging de rechtbank in op de vordering van het parket en bevestigde de rechtbank het verstekvonnis. ”Gelet op zijn strafregister was de opgelegde celstraf van drie jaar destijds een correcte bestraffing“, klonk het in de vordering van het openbaar aanklager Peter Peerenboom.