Man loopt mee weg met handtasdief: “Maar ik had er niets mee te maken” Wannes Vansina

13 november 2019

16u40 0 Puurs-Sint-Amands Een jongeman uit Boom ontkende woensdag voor de correctionele rechtbank in Mechelen bij hoog en bij laag dat hij iets te maken had met een diefstal op 17 oktober vorig jaar in de Delhaize van Puurs.

Nochtans was hij erbij toen een minderjarige kennis een handtas meegriste en zette hij het mee op een lopen. Volgens de openbaar aanklager was hij ook van kledij gewisseld om bij een mogelijke betrapping minder gemakkelijk herkend te worden. “Ik acht de feiten bewezen”, oordeelde het openbaar ministerie. Het vorderde acht maanden cel en een geldboete van 800 euro. Volgens de advocaat van beklaagde raakte deze in paniek en nam hij daarom de benen. Hij achtte enkel de smaad bewezen en vroeg voor diefstal en bendevorming de vrijspraak. De jongeman werd eerder al tot drie jaar cel veroordeeld voor diefstal met geweld en informaticabedrog.