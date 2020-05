Luisterlijn COVID-19 helpt hulpverleners: “We mogen mentale gevolgen van deze intensieve periode niet onderschatten” Els Dalemans

22 mei 2020

11u22 0 Puurs-Sint-Amands De eerstelijnszones Klein-Brabant Vaartland en RupeLaar lanceren samen de Luisterlijn COVID-19 voor hulpverleners uit de regio. “Iedereen kan er terecht voor een luisterend oor, een warme babbel en deskundig advies”, zegt longarts en gezondheidsschepen in Puurs-Sint-Amands Ann-Marie Morel (CD&V).

“De coronacrisis heeft vele hulpverleners niet alleen fysiek zwaar belast. We mogen ook de mentale gevolgen van deze intensieve periode niet onderschatten”, vertelt gezondheidsschepen Ann-Marie Morel. “We doen allemaal ‘gewoon’ onze job, maar de intensiteit was de voorbije weken met niets te vergelijken. Sommige mensen hebben té veel meegemaakt op een té korte tijd. Denk maar aan thuisverplegers die plots helemaal ingepakt op pad moesten, of medewerkers van woonzorgcentra, die plots meerdere overlijdens te verwerken kregen van mensen waar ze als familieleden voor zorgden”, zegt Morel.

Drempel verlagen

“Het is ook niet altijd eenvoudig om tegen collega’s of familieleden uit te leggen wat er schort, of om toe te geven dat je als hulpverlener óók bang of bezorgd bent”, aldus Morel. “Daarom lanceren wij deze Luisterlijn, waarmee we de drempel om te praten en hulp te zoeken zoveel mogelijk willen verlagen. Deze telefoonlijn is er speciaal voor alle (thuis)verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen en paramedici - zoals kinesisten, diëtisten en meer - in de regio van de twee betrokken eerstelijnszones. De Luisterlijn is een tijdelijk project, dat voortgezet wordt zolang de nood hoog is en de financiering haalbaar blijft.”

Luisterend oor

De psychologenkring Rivierenland zal dit project dragen, ondersteund door de besturen van de eerstelijnszones. “De psychologen van de Luisterlijn COVID-19 zijn vanaf vrijdag 22 mei beschikbaar, telkens op dinsdag van 20 tot 22 uur en op vrijdag van 10 tot 12 uur”, licht Morel toe. “Zij bieden een luisterend oor, een warme babbel en indien nodig deskundig advies rond gerichte doorverwijzing naar andere hulpverlening. Per zorgverstrekker is een gesprek van maximaal 30 minuten mogelijk, maar je kan er evengoed terecht met een kleine vraag. Als we merken dat deze vier uur niet meer volstaan, kunnen we makkelijk verder uitbreiden.”

De Luisterlijn COVID-19 is mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van het Fonds Dr Daniël De Coninck. De eerstelijnszones Klein-Brabant Vaartland en RupeLaar dienden bij dit fonds een gezamenlijk project in, dat geselecteerd werd voor financiële ondersteuning.

De Luisterlijn COVID-19 is bereikbaar op het nummer 0476/06.04.61 en via luisterlijn@elzkbv.be.