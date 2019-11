Lippelo en Oppuurs krijgen voor het eerst kerstverlichting Els Dalemans

15 november 2019

15u44 10 Puurs-Sint-Amands Alle deelgemeenten van de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands krijgen deze winter kerstverlichting. Voor Lippelo en Oppuurs is dit de eerste keer.

“De gebruikelijke kerstverlichting in de maand december wordt in Puurs-centrum dit jaar voor het eerst uitgebreid naar ‘winterverlichting’. Deze zal gedurende drie maanden voor de nodige sfeer zorgen in ons kernwinkelgebied. Met onze winkels en horecazaken in de buurt, willen we de donkerste periode van het jaar zo extra gezellig maken”, zegt schepen van Lokale Economie Hilde Van der Poorten (CD&V).

Sfeer in alle woonkernen

“We lieten meer dan 30 verlichtingsbogen hangen, gevuld met enkele honderden energiezuinige ledlampjes. eind januari worden de cirkels in het midden vervangen door hartjes om de link te leggen naar Valentijn. Maar niet alleen in Puurs-centrum zorgen we voor sfeer, ook de zeven andere woonkernen krijgen kerstverlichting. Dat is helemaal nieuw voor deelgemeenten Lippelo en Oppuurs. De kerstverlichting zal er opgehangen worden vanaf 1 december tot midden januari.”