Lingeriezaak houdt deuren ook nà 11 mei gesloten: “Alle maatregelen naleven is niet werkbaar”



Els Dalemans

07 mei 2020

15u09 0 Puurs-Sint-Amands Alle winkels in ons land mogen vanaf maandag 11 mei weer de deuren openen, maar Katy Hauman van lingeriezaak Pekastya in Puurs-Sint-Amands start niét mee op. “De Nationale Veiligheidsraad legt ons een heleboel coronamaatregelen en -beperkingen op, die niet voor iedereen haalbaar zijn. Ik werk daarom liever op afspraak achter gesloten deuren.”

Heel wat winkeliers zijn druk in de weer: hun zaak wordt gepoetst, de voorraden worden aangevuld, etalages worden vernieuwd… Zo kunnen de winkels op maandag 11 mei weer open voor het grote publiek. Maar voor sommige handelaars zijn de coronamaatregelen niet haalbaar, één van hen is Katy Hauman. “Ik verkoop lingerie in een winkelruimte van ongeveer 20 vierkante meter groot met één paskamer. Hier mag dus één klant tegelijk binnen, een tweede klant moet al meteen op de stoep blijven wachten”, zegt Hauman.

Schouderbandje

“”Ik vraag mij ook af hoe ik anderhalve meter afstand moet houden van mijn klanten bij het passen van lingerie of badmode. Ik kan toch moeilijk van de andere kant van de winkel zeggen dat de schouderbandjes wat strakker moeten? Zulke dingen doe ik zélf, dat contact en die service zijn net de redenen waarom mensen bij Pekastya shoppen.”

“Na het passen zou ik het pashokje volledig moeten ontsmetten. Hoe pak ik dat aan, met de grote gordijnen die er rondom hangen? Alle kledingstukken die de klant gepast heeft, moeten ook een aantal uren in de ‘stock’ verdwijnen. In mijn geval is dat een ruimte op de kelderverdieping, ik mag dus telkens de trap op en af. Als iemand tien BH’s past en ééntje koopt, moeten er dus negen urenlang naar de kelder. Ik kan dan alleen maar hopen dat de volgende klant niet dezelfde maat heeft...”

Risicogroep

“Een groot deel van mijn vaste klantenbestand heeft een hogere leeftijd, deze dames vallen dus in de risicogroep. Om hen maximaal te beschermen zou ik de winkel moeten aanpassen met plexiglas, een voorraad mondmaskers, handschoenen, desinfecterende handgel. Dit is niet alleen heel onpersoonlijk maar kost ook handenvol geld, een investering bovenop het verlies van de voorbije weken.”

“Als ik alle voorwaarden en maatregelen optel, lijkt het mij beter om de opening van Pekastya nog uit te stellen. Ik werk daarom voorlopig enkel op afspraak, zo kan ik het bezoek van klanten perfect plannen en beheersen. Ik hoop dat deze periode snel achter ons ligt en ik mijn klanten weer op de oude, vertrouwde manier kan ontvangen.”

Katy Hauman contacteren kan via Facebook, mail (info@pekastya.be) en gsm (0497481997).