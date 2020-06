Leukemiepatiënte Jana (15) krijgt herinneringstuin op school: “Klasgenootjes studeren af, zij blijft voor altijd een beetje bij ons”

Puurs-Sint-Amands

Begin juni zou ze 18 worden, eind deze maand zou Jana Geerts afstuderen aan het Sint-Jan Berchmansinstituut (Sjabi) in Puurs-Sint-Amands. Maar het meisje wordt nu al twee jaar gemist, want Jana verloor in 2018 de strijd tegen leukemie . Met de ‘Tuin van Jana’ zorgt Sjabi nu voor een blijvende herinnering aan de leerlinge. “Haar klasgenoten studeren nu af, Jana blijft voor altijd een beetje bij ons.”