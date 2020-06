Leo Club Klein-Brabant schenkt tien fietsen aan kinderen van De Passant Els Dalemans

15 juni 2020

20u54 0 Puurs-Sint-Amands De leden van Leo Club Klein-Brabant trokken maandagavond met een groot geschenk naar De Passant in Puurs-Sint-Amands. In die leefgroep verblijven tien kinderen en jongeren met een moeilijke gezinssituatie.

“We werkten al regelmatig samen met De Passant, omdat de begeleiding maar weinig budget heeft om extraatjes -zoals uitstapjes en andere activiteiten- te bekostigen. Dit keer gingen we echter voor een heel ander geschenk: de fietsen van de kinderen in De Passant bleken verouderd en vaak te klein”, zegt Charlotte Van de Vyver van Leo Club Klein-Brabant.

Veilig op pad

“Daarom schonken wij tien gloednieuwe fietsen van degelijke kwaliteit, die we aankochten bij een lokale handelaar. Zo weten we waar we kopen, en steunen we meteen de lokale economie. We gingen voor tweewielers van verschillende groottes, zo kunnen kinderen van alle leeftijden er gebruik van maken. Om iedereen veilig op pad te sturen, kochten we meteen ook de nodige fietshelmen en fluohesjes aan.”

Kleine herstellingen

“Eens de coronacrisis volledig achter de rug is, keren we zeker nog eens terug naar De Passant. Dan gaan we de kinderen, gewapend met reparatiekits, leren hoe ze zelf kleine herstellingen aan hun fiets kunnen uitvoeren.”