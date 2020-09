Leerlingen Twinkelveld starten schooljaar met gloednieuwe speelplaats: “Op de valreep de laatste klinkers gelegd” Els Dalemans

Op de valreep werden maandag de laatste klinkers gelegd van de gloednieuwe speelplaats van lagere school Twinkelveld in Kalfort (Puurs-Sint-Amands). Eén dag later werd het geheel meteen ingespeeld door de schoolkinderen. "Het was even spannend afwachten of we deadline zouden halen, maar we konden de klus op minder dan een maand tijd klaren", haalt directeur Gunter Aerts opgelucht adem.

“Onze speelplaats was al vele decennia oud, de tegels lagen schots en scheef, het geheel was dringend aan vernieuwing toe. We droomden ook van een plek met meer speelmogelijkheden, maar uitbreiden was geen optie. Daarom gingen we met de bestaande ruimte aan de slag, die anders werd ingericht.”

Meer groen

“De tegels werden vervangen door waterdoorlatende klinkers, er kwam een pak meer groen op onze speelplaats en we verwachten ook nog verschillende speeltoestellen. De aannemer ging begin augustus, na het bouwverlof, van start met de afbraakwerken. Metéén volgde de heropbouw, want de planning was erg strak. Op minder dan een maand tijd kreeg onze speelplaats zo een complete make-over.”

Kalfort Kermis

“De ruimte werd meteen stevig ingespeeld, want we organiseerden op 1 september onze eigen Kalfort Kermis en Kalfort Zingt. Dat dorpsfeest mocht omwille van het coronavirus voor het eerst sinds mensenheugenis niet georganiseerd worden, daarom trapten wij het nieuwe schooljaar in gang met een mini-versie.”