Leerlingen stellen eigen kunstwerken tentoon in expo 'Vice Versa’ Els Dalemans

20 februari 2020

12u11 0 Puurs-Sint-Amands ‘Vice Versa’, zo heet de expo van de vijfdejaars ASO van de Sjabi-school in Puurs-Sint-Amands. “De leerlingen kregen tijdens een seminarie de opdracht een kunstwerk te maken rond dit thema, het resultaat goten we in een heuse tentoonstelling”, zeggen leerkrachten Aline Leysen en Lisa Morjaeu.

“De leerlingen ontdekten tijdens het seminarie het proces dat echte kunstenaars doorlopen om een kunstwerk te creëren. Daarna gingen onze vijfdejaars ook zelf aan de slag, en ze lieten hun creativiteit de vrije loop. Ze creëerden werken als ‘Met het hoofd in de wolken’ rond dromen, ‘Novam Vitam’ wat Latijn is voor ‘Nieuw leven’. Het werk ‘Euphoria’ draait om verslavingen, ‘voedsel all around’ focust op verschillende culturen en bijhorende gerechten.”

“‘Cinema Zwart Wit’ werd een abstracte clip, ‘Culture Cream’ toont een omgekeerd ijsje met alle verschillende werelddelen, het kunstwerk ‘La Balance d’Or’ focust op het onderwerp feminisme. ‘Ontmaskerd’ toont dat er een slecht kantje zit aan iedereen, ‘Environmental chaos’ wil mensen bewust maken van hun consumptiegedrag en de bijhorende afvalberg.”

Alle kunstwerken, gemaakt door de leerlingen van het seminarie, zijn nog tot en met donderdag 5 maart 2020 te bewonderen in cultuurcentrum Binder, Forum 9 in Puurs-Sint-Amands.