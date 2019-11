Leerlingen Sjabi spreken met regisseur Lukas D’Hondt over 'Girl': “Focus op verdraagzaamheid is zó belangrijk op die leeftijd”

Els Dalemans

21 november 2019

11u05 0 Puurs-Sint-Amands De leerlingen van het Sint-Jan Berchmansinstituut (Sjabi) in Puurs-Sint-Amands kregen woensdag een bijzondere film voorgeschoteld.

“We trokken met de leerlingen van het vijfde jaar aso en zesde jaar Humane wetenschappen naar CC Binder voor ‘Girl’. Die film werd uitgeroepen tot Beste Vlaamse film van 2018. Dankzij de samenwerking met filmvereniging JEF konden we ook filmregisseur Lukas D’Hondt strikken voor een nabespreking met onze leerlingen”, zegt leerkrachte Ann Busschots.

“’Girl’ vertelt over het leven van de 15-jarige Lara, die het wil maken als ballerina. Dat is allesbehalve eenvoudig voor haar, omdat ze geboren is als jongen. De film liet een diepe indruk na op onze leerlingen, na afloop bleef het even héél stil in de zaal. Lukas D’Hondt kreeg dan ook veel vragen achteraf: waarom maakte hij deze film, hoe gingen de acteurs om met hun rol en het verhaal, enzovoort.”

“De film sluit mooi aan bij het creatief seminarie van onze vijfdejaars: ‘Gender in de blender’. Tijdens dat project staan thema’s zoals interseksualiteit, genderidentiteit en seksuele geaardheid centraal. We werken als school heel bewust rond deze thema’s, omdat jongeren zeker op deze leeftijd bezig zijn met wie ze precies zijn, en daardoor ook vaak erg kwetsbaar zijn.”

“Niet iedereen is op deze leeftijd al klaar om zich te outen, maar we willen onze leerlingen het duidelijk signaal geven dat dit wél moet kunnen wanneer je het wil. Iedereen moet bij Sjabi zichzelf kunnen zijn, en door activiteiten rond diversiteit en identiteit te organiseren willen we dit duidelijk maken aan zowel de jongeren zelf als aan de klasgroepen en vriendenkringen.”