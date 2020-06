Leerlingen Sjabi krijgen diploma tijdens ‘corona-proclamatie’: “Hopelijk volgend jaar wel weer groot feest” Els Dalemans

19u52 2 Puurs-Sint-Amands De zesdejaars van Campus Begijnhof van het Puurse Sint-Jan Berchmansinstituut hebben omwille van de coronamaatregelen een unieke proclamatie achter de rug. “De klassieke receptie met honderden genodigden was geen optie, met een viering voor elke klasbubbel probeerden we er toch een memorabel moment van te maken”, zegt pedagogisch directeur Sven Laisnez.

“Normaal gezien zwaaien onze campussen Begijnhof en Schuttershof de studenten samen uit, met een viering in de Sint-Pieterskerk gevolgd door een receptie voor wel zes- tot zevenhonderd genodigden. Omwille van deze bijzondere tijden, moesten we op zoek naar een andere aanpak. Met een proclamatie per klasbubbel op onze speelplaats, konden we iedereen toch nog eens op school ontmoeten. Heel wat ouders en leerlingen waren hier dankbaar om, zij zagen het niet zitten om via een videoverbinding afscheid te moeten nemen.”

Zonder maatregelen of angst

“Vanzelfsprekend namen we de nodige voorzorgsmaatregelen om iedereen te beschermen. De displays met handgel stonden klaar, we vroegen iedereen om een mondmasker te dragen en hadden zelf ook een voorraad klaar, we beperkten elke ontmoeting tot 15 minuten, er werd gewerkt met een wachtzone en een aparte in- en uitgang… Iedereen is zich meer dan bewust van de unieke situatie, maar we hopen allemaal toch dat we volgend jaar weer zonder maatregelen of angst om besmet te worden samen een groot feest kunnen organiseren.”