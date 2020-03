Leerlingen LAB-school blijven gewoon les volgen: “Zelfs lichamelijke opvoeding zit mee in de planning” Els Dalemans

16 maart 2020

19u10 258 Puurs-Sint-Amands De leerlingen van de secundaire school LAB uit Puurs-Sint-Amands zullen de komende weken niet één les missen. De school werkte op amper een dag tijd een systeem voor digitaal thuisonderwijs uit, met virtuele informatiemomenten met de leerkrachten. “Iedereen werkt het lessenrooster af binnen de schooluren, zelfs lichamelijke opvoeding is mee opgenomen in de planning”, zegt codirectrice Kristien Bruggeman.

“Als sinds de start van onze school in september 2017 ligt de focus op technologische innovatie en individuele studietrajecten. Onze leerlingen zijn het dus al gewend om via Google Classroom en met chromebooks zelfstandig aan de slag te gaan, elk met hun eigen leertraject. Deze manier van werken geeft ons nu een enorme voorsprong op vele andere scholen. We hadden, na de aankondiging donderdagavond dat de scholen de deuren sluiten, amper enkele uren werk om over te schakelen op digitaal thuisonderwijs”, zegt Bruggeman.

Online overleg

“Samen met onze leerkrachten maakten we een planning op, voor de leerlingen organiseerden we tijdens het weekend ook een uitleendienst voor chromebooks. Op zondagavond ontving iedereen per mail een studiewijzer en een lessenrooster voor de komende week. Met deze info krijgen de leerlingen meteen een duidelijk overzicht van de taken die per dag afgewerkt moeten worden.”

“Iedereen gaat aan de slag zoals op een gewone schooldag, tussen 9 en 16 uur. Op woensdag stoppen de lessen ook nu om 12 uur. Meermaals per dag zijn er virtuele instructiemomenten: dan wordt er via een onlinevideogesprek overlegd met de leerkracht en medeleerlingen, kunnen er vragen worden gesteld en meer. Op het einde van de dag wordt door de studiecoach voor elke leerling bekeken of alle taken ingediend zijn, de ouders worden op de hoogte gehouden via mail.”

Touwtjespringen

“We proberen zo creatief mogelijk oplossingen te zoeken voor vakken die minder vanzelfsprekend vanop afstand te coördineren zijn. Denk maar aan lichamelijke opvoeding: ook dit vak ontbreekt niet op de weekplanning. Onze turnleerkracht zocht enkele video’s met fitness-oefeningen uit, leerlingen mogen ook touwtjespringen of gaan wandelen… Ze moeten wel even een video maken en mailen als bewijs dat ze actief zijn geweest. Ook voor de wetenschapsvakken werden de opdrachten aangepast, zodat de leerlingen thuis in de keuken aan de slag kunnen met hun labo-oefeningen.”

“Door deze digitale thuisstudie te organiseren, willen we vermijden dat onze leerlingen in de loop van de komende weken achterop geraken met hun leerstof. Maar het is ook voor ons een mooie test én een bevestiging. We spenderen op school immers dag in dag uit heel veel tijd aan het ontwikkelen van zelfsturend leervermogen bij onze kinderen. Dat vermogen komt hen nu heel goed van pas.”