Landelijke Gilde stippelt route uit langs mooiste tuinen van Klein-Brabant Els Dalemans

18 juni 2019

13u11 1 Puurs-Sint-Amands Op 29 en 30 juni stellen 175 tuineigenaars in Vlaanderen en Nederland hun privétuin open voor het grote publiek tijdens het ‘Opentuinenweekend’. De Landelijke Gilden bundelden in Klein-Brabant enkele deelnemers in een tuincircuit.

“We selecteerden 5 tuinen die op relatief korte afstand van mekaar liggen: in Liezele, Sint-Amands, Lippelo, Opstal-Buggenhout en Londerzeel Sint-Jozef. Door deze route uit te stippelen, kunnen geïnteresseerden met de fiets of wagen een mooie tocht van 45 kilometer maken”, zegt Marc Van Praet van Landelijke Gilden.

“In Liezele kozen we voor de zwemvijvertuin van de familie Vandewalle. De vijver in de voortuin telt drie watervallen en loopt via een keienstrand naar de achtertuin. Daar vind je naast een bloemenweide en grasplein, serre en moestuin nóg een zwemvijver met een moeraszone. Achterin de tuin staat een bakhuis met een werkende broodbakoven uit grootmoeders tijd.”

“Ook restaurant The Dining Room in Lippelo is een van de opvallende deelnemers. In deze tuin vind je heel wat lekkers: een moestuin, kruidentuin, aspergebermen, eetbare bloemen, een zaaiserre, 50 jaar oude fruitbomen, zeven Duitse druivenrassen, appelsoorten, kleinfruit en meer.”

“Wie ideetjes wil opdoen voor de eigen tuin of gewoon wil genieten van al dat moois kan op tuinbezoek gaan bij deze en vele andere deelnemers. De plannetjes met de te volgen route zijn in elke tuin beschikbaar. Andere tuinen in de regio die zeker een bezoekje waard zijn, vind je op de website www.opentuinen.be.”