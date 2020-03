KV-fan die Hitlergroet bracht tijdens voetbalwedstrijd gaat in beroep tegen veroordeling Tim Van Der Zeypen

19 maart 2020

13u25 8 Puurs-Sint-Amands De 41-jarige man uit Puurs die in februari jongstleden werd veroordeeld voor racisme gaat in beroep. Dat heeft het parket in Mechelen bevestigd. De veertiger bracht tijdens de thuiswedstrijd van KV Mechelen tegen Charleroi een Hiltergroet. Iets wat hij tot op vandaag blijft ontkennen: “Ik ben misbegrepen.”

Charleroi-speler Marco Ilaimaharitra verliet op 3 november al huilend het voetbalveld van KV Mechelen. De middenvelder met Malagassische (van het Afrikaanse eiland Madagaskar) roots werd naar eigen zeggen benaderd door een thuisfan. Hij zou drie keer een Hitlergroet hebben gebracht en zou tegelijkertijd ook ‘Sieg Heil’ hebben geroepen in de richting van de voetballer.

Via camerabeelden kon de KV-fan worden geïdentificeerd. Het gaat om een 41-jarige man uit Puurs. Hij werd verhoord maar ontkende de feiten. Volgens hem was hij misbegrepen en riep hij enkel ‘amateur’ in de richting van de scheidsrechter terwijl hij zijn arm in de lucht stak. Van de Mechelse eersteklasser kreeg de veertiger inmiddels al een stadionverbod opgelegd.

Stadionverbod

De verdediging vroeg op zitting in januari de vrijspraak. Onder meer op basis van twijfel. “Bovendien kan er ook rekening worden gehouden met het al gekregen stadionverbod”, aldus zijn advocaat Jeroen Nijs. “Kijk maar naar enkele Club Brugge supporters die na afloop van hun wedstrijd tegen Anderlecht, Naziliederen zongen. Na een stadionverbod seponeerde het parket de zaak. Omdat ze al voldoende waren gestraft.”

Rechter Suzy Vanhoonacker vond de feiten in februari toch voldoende bewezen en legde hem naast een werkstraf van 65 uur ook nog een perimeter- en stadionverbod op van drie jaar. De veertiger was hiermee niet tevreden en tekende nu beroep aan tegen die beslissing. Binnenkort zal de zaak opnieuw worden gepleit op het hof van beroep.