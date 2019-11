Kunstendag voor Kinderen en expo 'Kippetje' palmen CC Binder in Els Dalemans

17 november 2019

Naar jaarlijkse traditie palmde de 'Kunstendag voor Kinderen' ook zondag weer cultuurcentrum Binder in Puurs-Sint-Amands in. Jong en oud kon er deelnemen aan een heleboel activiteiten, en de expo 'Kippetje' van Puurse kinderkunstenaars bezoeken.

“Tijdens deze kinderkunstendag werd weer een heel reeks activiteiten georganiseerd: het crea-atelier van De Sloeber, leren grimeren, spellen gamen in de arcadehal, circustechnieken leren bij El Circo Fiasco, genieten van ‘The Lion King’ of een rondleiding achter de schermen van cc Binder krijgen”, somt schepen voor cultuur en kunstonderwijs Ronny Tourné (CD&V) op.

“We grepen deze Kunstendag voor Kinderen ook aan om de tentoonstelling ‘Kippetje’ te openen. Elk jaar in december organiseren we het project KIP -wat staat voor ‘Kunst in Puurs’ en Kippetje is daar de kinderversie van. Op woensdagnamiddag kunnen kinderen in onze buitenschoolse kinderopvang immers deelnemen aan een crea-atelier. We vonden dat we ook hun prachtige werkjes eens in de kijker mochten zetten.”

Je kan ‘Kippetje’ nog bezoeken tot en met 25 november in CC Binder, Forum 9 in Puurs-Sint-Amands.