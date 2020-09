Kunstenares palmt CC Binder in met nieuwe expo: “Idee voor ‘Stoelendans’ ontstond tijdens lockdown” Els Dalemans

03 september 2020

15u37 1 Puurs-Sint-Amands ‘Stoelendans’, zo heet de installatie waarmee kunstenares Greta Rochtus de exporuimte ‘Baak’ van het Puurse CC Binder inpalmt. “We staan er te weinig bij stil wat een bijzonder voorwerp zo’n stoel is”, klinkt het.

“Oorspronkelijk wou ik mijn schilderijen tentoonstellen in Binder, maar tijdens een bezoek aan de locatie kreeg ik een heel ander idee. Dat was in maart 2020, net bij de start van de lockdown. Ik kwam in het berghok van het CC terecht, waar stapels en stapels ongebruikte stoelen bij elkaar stonden.”

Moeten missen

“Dat beeld zette mij aan het denken. We hebben immers heel wat moeten missen door de coronacrisis, en vaak zijn die zaken gelinkt aan stoelen: samen tafelen met vrienden, feesten met de familie, oma en opa bezoeken, even rusten onderweg tijdens een wandeling of fietstocht, gezellig naar het theater of onbezorgd op café gaan…”

Karakters

“Ik ontwierp daarom allerlei soorten en vormen 2D-stoelen, die passen bij verschillende mensen en karakters: eentje in karton voor de ecologist, een metalen exemplaar voor de kille mens, er zijn ook bonte stoelen met lang haar, gouden exemplaren gevuld met pluimen, …”

Schaduw

“Door corona blijven er in vele families plots ook stoelen leeg. Die lege plaatsen geef ik symbolisch weer met schaduwen van stoelen: deze mensen zijn er misschien fysiek niet meer, maar ze zijn nog lang niet vergeten.”

De expo ‘Stoelendans’ ontdekken kan van 5 september tot en met 18 oktober in exporuimte BAAK in cc Binder. De toegang is gratis, de tentoonstelling is elke dag open van 11 tot 18 uur.