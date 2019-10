Kris Peeters (CD&V) woont terug in Ruisbroek: “Sommige reacties van Antwerpenaren waren echt brutaal”

Els Dalemans

22 oktober 2019

19u26 1 Puurs-Sint-Amands Kris Peeters (CD&V) en zijn echtgenote wonen terug in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands). De politicus verhuisde voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 naar Antwerpen, maar behaalde daar niet het gehoopte resultaat. “We keren terug om familiale redenen, al waren de brutale reacties van sommige Antwerpenaren er ook te veel aan.”

Kris Peeters groeide op in de Puurse deelgemeente Ruisbroek, maar verhuisde na zijn studies naar Antwerpen. Na een tussenstop in Boom verhuisde de CD&V’er in 2005 weer naar zijn geboortedorp, waar hij een woning bouwde vlak naast zijn broer. Een jaar eerder was de voormalige gedelegeerd bestuurder van Unizo (de Unie van Zelfstandige Ondernemers) Vlaams minister geworden, met Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur als bevoegdheden.

Maar in 2017 besloot Peeters plots te verhuizen naar Antwerpen om er burgemeester Bart De Wever (N-VA) uit te dagen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Nu exact één jaar later wonen de voormalige vice-premier en zijn vrouw weer in hun vertrouwde omgeving.

Om familiale redenen

“Naar Antwerpen verhuizen was geen eenvoudige beslissing, ik heb mijn vrouw moeten overtuigen om die stap te zetten. Maar we vonden daar een geschikt appartement, dat zij erg mooi had ingericht, en voelden ons er thuis. Net nadat we in het huwelijksbootje stapten, hebben we samen ook enkele jaren in deze stad gewoond. We kenden Antwerpen dus al en hebben er ook vrienden”, zegt Peeters.

“Toch hebben mijn echtgenote en ik besloten om de huur van ons appartement stop te zetten en opnieuw naar Ruisbroek te verhuizen om familiale redenen. Heel wat van onze familieleden, waaronder mijn schoonmoeder, wonen in het dorp en we zijn graag terug wat dichter bij hen in de buurt. Al zal vooral mijn vrouw terug vaker in Ruisbroek zijn. Ik ben nu Europees Parlementslid en voorzitter van de Navo-delegatie, dus er staan heel wat reizen op het programma. Vorige week zat ik nog in Londen, nu zit ik in Straatsburg en volgende week trekken we met een delegatie naar New York.”

Brutale reacties

Peeters heeft nu ook geen mandaat meer dan hem verplicht om in Antwerpen te wonen. Hij besloot na de gemeenteraadsverkiezingen immers om niet in de Antwerpse gemeenteraad te zetelen. “In andere landen is het mogelijk om je kandidaat te stellen in een stad of gemeente waar je niet woont, in België kan dat helaas niet. Toch kijken we met veel plezier terug op die periode in Antwerpen, al waren niet alle reacties van de Antwerpenaren even fijn. Sommigen riepen mij zelf brutaal toe op straat: “Ga terug naar Puurs!” Laat ons zeggen dat de Antwerpenaren echt wel het hart op de tong hebben.”