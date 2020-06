Krinkelkinderen nemen afscheid van juf Myriam met groot feest: “Nog zo gevraagd om niet te veel ‘toeren te verkopen’” Els Dalemans

29 juni 2020

15u13 2 Puurs-Sint-Amands Na 33 jaar voor de kinderen van ‘haar scholeke’ te hebben gezorgd, nam juf Myriam Van Reeth (61) maandag afscheid van basisschool De Krinkel in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands). “Ik zie alle kinderen en collega’s zo graag, en ga hen allemaal hard missen. Niet één dag heb ik met tegenzin voor de klas gestaan”, klonk het emotioneel.

“Ik studeerde af in 1979, en ging die eerste jaren in verschillende scholen aan de slag: in Mechelen, Schelle, Rumst, Bornem, Terhagen… In 1987 kwam ik in De Krinkel in Ruisbroek terecht, en ik ben er nooit meer weggegaan. Die eerste jaren stond ik als juf voor de klas in het vijfde en zesde leerjaar, tot ik klaar was voor een nieuwe uitdaging. Ik studeerde twee jaar bij, en combineerde het lesgeven daarna met de rol van zorgcoördinator op onze school.”

‘Mijn scholeke’

“De Krinkel groeide door de jaren heen uit tot een grote school met honderden kinderen, maar voor mij blijft dit altijd ‘mijn scholeke’. Ik ben er fier op, houd er zielsveel van, zal het altijd tegen iedereen verdedigen. Daarom reageerde ik maandag ook zo emotioneel op de verrassing van de kinderen en de collega’s, want ik besefte plots dat ik nu echt afscheid moet nemen van wat mij zó dierbaar is.”

Niet knuffelen

“De laatste maanden verliepen door de coronacrisis erg vreemd, dit had ik tijdens mijn loopbaan nog niet eerder meegemaakt. Ik miste het contact met de kinderen, de babbels met de collega’s. We mochten elkaar ook niet knuffelen zoals we gewend zijn, ik was bang dat ik op een heel kille manier zou moeten afscheid nemen. Maar de maatregelen zijn gelukkig wat versoepeld, en men had een ‘coronaproof’ feest bedacht. Ik viel van de ene verrassing in de andere, en dat terwijl ik nog zo gevraagd om niet te veel ‘toeren te verkopen’”.

Bijzonder talent

“Zo’n opvallende persoonlijkheid als juf Myriam konden we niet onopgemerkt laten vertrekken. Zij is een fiere, trotse vrouw met een groot respect voor alle leerlingen, ouders en collega’s. Juf Myriam gaat voor vooruitgang en kwaliteit, zij heeft een bijzonder talent om te luisteren én om te lachen”, bestoeft directeur Hans Segers zijn leerkrachte.

Lippenstift

“Als zorgcoördinator voelde Myriam onze school aan als geen ander, ze weet hoe ze kinderen moet benaderen, wanneer er iets aan de hand is met een leerling, hoe ze de kleintjes zelfvertrouwen en raad moet geven. Ze straalt steeds zoveel warmte uit onze kinderen wisten dat hun verhaal veilig is bij haar. We willen juf Myriam bedanken voor al dat moois en gaan haar, én haar lippenstift op de koffietassen, enorm hard missen.”