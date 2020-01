Kortsluiting veroorzaakt brandje in garage TVDZM

14 januari 2020

10u35 0

Hulpdiensten zijn vanochtend moeten uitrukken naar de Koningsvelden in Lippelo (Puurs-Sint-Amands). In de garage naast een woning was er een brandje ontstaan aan het stopcontact van de diepvriezer. Hulpdiensten kregen het brandje snel onder controle. “Vermoedelijk ontstond het brandje door een kortsluiting”, luidt het bij de hulpverleningszone Rivierenland. Er raakte niemand gewond.