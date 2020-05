Koppel opent tattoo-, piercing- en barbershop: “Klein-Brabant is hier helemaal klaar voor” Els Dalemans

08 mei 2020

14u36 0 Puurs-Sint-Amands Net voor de geplande openingsreceptie van de nieuwe zaak ‘Sweeney Tatt’ In Puurs-Sint-Amands, kondigde de regering de lockdown aan. Nu twee maanden later hopen Nelle Spiessens en Bjorn Cloostermans de deuren van hun tattoo-, piercing- en barbershop zo snel mogelijk te kunnen openen. “Klein-Brabant is hier helemaal klaar voor.”

Cloostermans runt zijn kapperszaak ‘Sans Chichi’ in Kalfort, Spiessens staat in het onderwijs. Maar het koppel droomde allang van een gezamenlijk project, en dat werd ‘Sweeney Tatt’. “We zochten en vonden een geschikt pand in de Hoogstraat in Puurs-centrum. De zaak is niet groot, maar met twee verdiepingen was het helemaal geschikt voor ons plan. Bjorn zal beneden zijn kunnen als barbier tonen, en er mannenkapsels, baarden en snorren scheren, knippen en verzorgen. Ik neem boven de piercings voor mijn rekening, we gaan ook samenwerken met tatoeëerders.”

Groen licht

“We gaan dit project combineren met onze huidige jobs, het wordt dus ongetwijfeld pittig. We hebben er enorm van genoten om de voorbije maanden alles samen te bedenken en uit te werken, en keken enorm uit naar de officiële opening. De lockdown net voor onze openingsreceptie was natuurlijk een domper op de feestvreugde, maar we gebruikten die extra tijd de voorbije weken om alles tot in de puntjes af te werken. Nu wachten we vooral op groen licht van de overheid, een datum waarop onze deuren wél open mogen. Dat zal natuurlijk anders gaan dan gepland, met een hele reeks veiligheidsmaatregelen.”

Toog en terras

“We beseffen dat ons concept -de combinatie van een tattoo-, piercing- en barbershop- nieuw is in de regio. In de grote steden vind je deze zaken meer en meer, wij zijn ervan overtuigd dat ook Klein-Brabant hier klaar voor is. Om de drempel nog meer te verlagen, lieten we een toog en klein terrasje installeren. Op donderdag en zaterdag zijn ook niet-klanten welkom om hier iets te drinken en een babbeltje te slaan.”

www.sweeneytatt.be