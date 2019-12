Koen Van den Heuvel is geen minister meer: “Even teleurgesteld, maar ook blij dat ik weer meer tijd heb voor Puurs-Sint-Amands”

Puurs-Sint-Amands

In december blikken we in 10 verhalen terug op 2019 in de regio Mechelen/Lier. Ook voor burgemeester van Puurs-Sint-Amands Koen Van den Heuvel (55) was het een bewogen jaar. In februari volgde hij Joke Schauvliege op als minister, acht maanden later bleek er voor hem geen stoel meer vrij bij CD&V. “Ik was even teleurgesteld, maar ben ook blij dat ik weer meer tijd heb voor onze gemeente.”