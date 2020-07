KLJ Oppuurs verkoopt zelfgemaakt tuinmeubilair: “Met zomerbar moeten we vijfde evenement op rij annuleren” Els Dalemans

30 juli 2020

20u32 0 Puurs-Sint-Amands Wie op zoek is naar handgemaakt en origineel tuinmeubilair, kan terecht bij KLJ Oppuurs. De jongeren verkopen immers de zomerloungebanken en -tafels die ze maakten voor hun Zomerbar. “We zouden zaterdag de deuren openen, maar door de strengere maatregelen krijgen we geen toestemming. Met deze verkoop hopen we toch wat geld te verdienen voor de bouw van onze nieuwe lokalen”, zegt Rani De Wolf.

“Al twintig jaar op rij organiseert KLJ Oppuurs tijdens het eerste weekend van augustus ‘The Jolly Jumper Party’. Jaarlijks komen op vrijdagavond zo’n 3.500 jongeren feesten, op zondag doen we daar nog eens een familiebarbecue voor 500 mensen bovenop. Maar door de coronamaatregelen moesten we deze populaire evenementen met zeer veel pijn in het hart annuleren, net als onze quiz, het KLJ-Café op Oppuurs Braderie…”, somt De Wolf op.

Alternatief

“We gingen op zoek naar een alternatief, en besloten om va 1 tot en met 9 augustus een KLJ-zomerbar voor maximum 200 bezoekers te openen op onze feestweide. We hadden al mondmaskers en handgel gekocht, flyers gedrukt en borden met extra informatie gemaakt… Maar nu de provincie Antwerpen de coronamaatregelen nóg strenger maakten, kunnen we onze zomerbar niet meer openen. We begrijpen deze beslissing, want ook wij willen niemand besmetten, maar nu komt er wéér geen geld in het laatje om de bouw van onze nieuwe lokalen te bekostigen.”

Bankjes en tafels

“Daarom hebben we besloten om de zomerlounges, die we maakten voor onze zomerbar, te verkopen. Voor die zelfgemaakte bankjes en tafels kregen we pallethout van verschillende lokale bedrijven. We zijn zelf geschrokken van de vele reacties, en waren meteen door onze stock heen. Daarom gaan we op zoek naar meer hout, om samen zo veel mogelijk nieuwe loungesets te maken en verkopen. We slapen ook dit jaar een week lang samen op onze feestweide, het wordt een kamp vol meubelmakerij!”

Wie KLJ Oppuurs wil steunen, kan een loungeset bestellen via Facebook: ‘KLJ Oppuurs’. Ook wie pallethout wil schenken, kan dit via deze weg aan de jeugdvereniging melden.