KLJ Oppuurs spijst coronakas met groenten- en fruitpakketten: “Ook lokale telers kunnen steun gebruiken” Els Dalemans

05 oktober 2020

13u39 1 Puurs-Sint-Amands KLJ Oppuurs start met de verkoop van groenten- en fruitpakketten om de kas van de jeugdbeweging te spijzen. “We moesten door corona de voorbije maanden maar liefst 5 evenementen annuleren, daarom zoeken we andere inkomsten. Bovendien steunen we op deze manier meteen onze lokale telers”, zegt Rani De Wolf.

De jongeren van KLJ Oppuurs gingen eerder ook al creatief aan de slag om geld in te zamelen voor de jeugdwerking. “We moesten onze populaire ‘Jolly Jumper Party’ annuleren, net als onze quiz, het KLJ-Café en meer. Uiteindelijk werd de Zomerbar die we als alternatief wilden organiseren, op het allerlaatste moment óók geschrapt omwille van de verstrengde coronamaatregelen. Meteen schakelden we over op een online-verkoop van onze zelfgemaakte zomerlounges, zo kregen we gelukkig toch nog wat geld in kas.”

Nieuwe jeugdlokalen

“Maar de opbrengst van die ene actie staat niet gelijk aan de inkomsten van een normaal KLJ-jaar. Naast onze wekelijkse werking, proberen we immers ook te sparen voor de bouw van nieuwe jeugdlokalen. Daarom gingen we op zoek naar een nieuwe bron van inkomsten, en hiervoor werken we samen met de lokale telers. Wie één van onze verse groenten- en fruitpakketten bestelt, steunt dus niet alleen onze jeugdwerking maar ook de landbouwers.”

Een pakket bestellen kan tot en met 17 oktober 2020 via 0474/04.24.41. of via het online-formulier, meer info Facebook: KLJ Oppuurs.