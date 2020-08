Kleine Theo zorgt voor eerste viergeslacht in familie Els Dalemans

28 augustus 2020

10u41 0 Puurs-Sint-Amands De kleine Theo De Bleser is nog maar enkele weken oud, en pakt nu al uit met een primeur. Het kleintje maakt het eerste viergeslacht in de familie immers compleet.

Overgrootvader Frans De Bleser (79) en zijn vrouw Maria De Mul kregen samen vijf kinderen, zoon Luc De Bleser en diens vrouw Ann Goubin zetten op hun beurt samen twee zonen op de wereld. De oudste, Rik De Bleser, verwelkomde op 7 augustus, samen met zijn vriendin Sharon Van Hove, de kleine Theo.

“Door de coronamaatregelen was het allesbehalve makkelijk om deze familiefoto te maken, maar we kregen gelukkig groen licht om de vier generaties even samen te brengen. Dat maakte overgrootvader Frans zielsgelukkig, hij is meer dan fier op zijn achterkleinzoon.”