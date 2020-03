Klein-Brabantse toneelkringen eren Juul Lambrechts (97): “Bedankt voor jarenlange inzet als auteur, regisseur en mecenas” Els Dalemans

07 maart 2020

23u43 0 Puurs-Sint-Amands Het toneelzaaltje van het bedrijf ‘Lambrechts Constructies’ in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) was zaterdagavond het decor van de viering van Juul Lambrechts (97). “Juul betekende niet alleen veel voor de Klein-Brabantse bedrijfswereld, maar hij was en is ook erg belangrijk voor onze culturele wereld. Met dit feest wil iedereen Juul bedanken voor zijn jarenlange, grote inzet”, zegt Eugeen Van Lent.

“Juul is in Klein-Brabant erg geliefd en gekend als auteur, regisseur en als mecenas van verschillende amateurtoneelkringen. Met zijn bedrijf steunde hij heel wat verenigingen financieel, maar de toneelkringen speelden door de jaren heen ook verschillende stukken die hij schreef. ‘Den tore van Bazel’ is misschien wel het bekendste stuk, dit werd zowat in heel Vlaanderen gespeeld. Juul schreef ook heel wat proza, in zijn laatste boek ‘Ausländers … Damals’ uit 2018 vertelt hij bijvoorbeeld over zijn belevenissen als oorlogsslachtoffer”, zegt Van Lent.

“Minder gekend zijn de gedichten en kortverhalen die Juul schreef. Daarom kozen we ervoor om net dàt werk in de kijker te zetten. De voordrachtgevers kwamen ook allemaal uit het lokale amateurtheater, ze werkten ooit met Juul als regisseur en wilden hem héél graag op deze manier eren. We planden deze viering eigenlijk naar aanleiding van Juul zijn 95ste verjaardag, maar zijn ondertussen 2 jaar verder. Over nog eens drie jaar hopen we samen met Juul 100 kaarsjes te kunnen uitblazen.”

De opbrengst van de feestavond gaat, via het Juul Lambrechtsfonds bij de Koning Boudewijnstichting, ook nu weer naar de amateurtoneelkringen van Wintam en Eikevliet.