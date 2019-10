Klein-Brabantse standbeelden krijgen knevel Els Dalemans

23 oktober 2019

14u50 0 Puurs-Sint-Amands Verschillende standbeelden in Puurs-Sint-Amands en Bornem kregen woensdag een opvallend attribuut. Ze werden monddood of blind gemaakt met een knevel. De symbolische actie was een signaal van 11.11.11: “De vrijheid van meningsuiting staat onder druk”.

Voorbijgangers keken maar raar op aan verschillende standbeelden in Klein-Brabant. Zij kregen een wit doek omgebonden, en een bord met de boodschap ‘Geef onze changemakers’ een stem. De actie werd gecoördineerd door de organisatie voor ontwikkelingssamenwerking 11.11.11. “We vragen aandacht voor ‘Changemakers’. Dat zijn mensen die -individueel of als trekker van een organisatie- het verschil willen maken, bijvoorbeeld op het vlak van ongelijkheid, klimaatverandering, armoede...”

“Vaak werken deze mensen met succes aan een sociaal en ecologisch rechtvaardige wereld. We merken echter dat het werk hen steeds moeilijker gemaakt wordt. Bepaalde wetten maken het bijvoorbeeld moeilijker om ngo’s of vakbonden te registreren, om financiering te ontvangen of om activiteiten te organiseren. Kritische stemmen worden gebrandmerkt en gecriminaliseerd en ook het fysieke en digitale geweld neemt toe. De ruimte voor deze mensen krimpt, en dat is wat 11.11.11 aanklaagt. We vragen daarom steun aan onze politici op alle niveaus om dit probleem aan te pakken.”

