Klein-Brabanders richten ‘Corona Denktank’ op en zoeken makers voor maskers en schorten Els Dalemans

27 maart 2020

16u10 0

Met de oprichting van de ‘Corona Denktank’ bundelen Pieter De Mil en Anthony Liekens alle initiatieven rond het coronavirus in Klein-Brabant. “We willen zo veel mogelijk burgers aanzetten om iéts te doen. Via onze denktank kan je mondmaskers of schorten maken, geld doneren en meer”, zegt De Mil.

“De ‘Corona Denktank’ is de grote koepel waaronder we verschillende acties samenbrengen. Het doel is om een soort van ‘brainstormkanaal’ te creëren, waar iedereen creatieve ideeën kwijt kan om het coronavirus te bestrijden.”

Mondmaskers en schorten

“Eén van de eerste acties is maakjemondmasker.be. We moedigen inwoners aan om -met de nodige info en patronen op de site- zelf mondmaskers voor onze hulpverleners te maken. Zo snel mogelijk delen we ook informatie over hoe je schorten maakt, want ook hier dreigt stilaan een tekort.”

“Wie maskers of schorten heeft gemaakt, kan ons dit via de site laten weten. Onze koeriers pikken alles bij je thuis op -want blijf vooral in uw kot!- en brengen de voorraad naar ons eigen distributiecentrum in Klein-Brabant. Wij zorgen van daaruit voor de verdeling van het beschermmateriaal naar de plaatselijke ziekenhuizen, woonzorgcentra en anderen die er op dat moment het meeste nood aan hebben.”

Gelaatsbeschermers

“Via FabLab Klein-Brabant maken wij zelf ook gelaatsbeschermers. Deze thuis maken is al meteen een pak moeilijker, want je hebt hier bepaalde machines en materiaal voor nodig. Wat inwoners van Klein-Brabant wél kunnen doen, is geld storten zodat we deze gelaatsbeschermers kunnen blijven produceren en uitdelen. Zo kregen we net een mooie gift van de gemeente Puurs-Sint-Amands in ruil voor vijfhonderd exemplaren.”

Meer info over de verschillende initiatieven vind je op:

https://www.coronadenktank.be/

https://makersagainstcorona.org

https://wijhelpenmee.be/