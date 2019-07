Kinderpsycholoog start workshops rond 'mamagement': “Paar tips en tricks maken groot verschil”

Els Dalemans

12 juli 2019

17u27 1 Puurs-Sint-Amands Ze heeft al 20 jaar ervaring als kinderpsycholoog, en wil die kennis graag met een groter publiek delen. Daarom organiseert Klaar Hammenecker vanaf september een reeks ‘Mamaboost’-workshops. “ik wil ouders een reeks opvoedingsbasics aanreiken, tips en tricks waarmee je een groot verschil kan maken.”

“In mijn praktijk kwam ik al met honderden kinderen en gezinnen in contact. Wat me opviel, is dat in ongeveer drie op de tien gevallen het kind zelf een problematiek heeft. We spreken dan over een ontwikkelingsstoornis, autisme en meer. Bij zeven op de tien aanmeldingen is er echter sprake van een kind met een uitgesproken karakter of complexere persoonlijkheid waar de huidige opvoedingsaanpak van de ouders onvoldoende of zelfs contra-productief werkt. Die vaststelling was voor mij een openbaring, omdat ik merkte dat we vaak met tips, kleine aanpassingen en vooral de juiste inzichten een situatie helemaal kunnen veranderen.”

Podcast

“Omdat ik graag een zo groot mogelijk publiek wil bereiken, begon ik vorig jaar te bloggen en maakte ik ondertussen ook een podcast. Zo is het idee gegroeid om deze reeks workshops te organiseren, én ik wil ook graag een boek schrijven over het onderwerp. Dat wordt zeker niet ‘dé opvoedingsbijbel’, maar ik wil ouders wel graag een reeks opvoedingsbasics aanreiken. Het gaat hier om zaken die een kind volgens mij standaard nodig heeft om zich stabiel te kunnen ontwikkelen.”

Focus op mama’s

Hammenecker focust met haar Mamaboost-workshops specifiek op moeders. “Hoe graag we het ook anders willen: mama’s zijn nu eenmaal het meest met de kinderen bezig. Moeders maken zich ook sneller zorgen dan vaders, en ze gaan sneller op zoek naar hulp en tips. Ik geef tijdens de workshops raad over hoe je de ochtendspits in huis kan aanpakken, hoe huiswerk maken beter lukt, hoe je bedtijd vlotter kan laten verlopen...”

Context veranderd

“Het is ook maar logisch dat ouders hulp zoeken, want de tijden zijn fel veranderd. Vroeger draaide opvoeden om autoriteit: ‘Het is zo omdat ik dat zeg’. Nu is er meer gelijkwaardigheid tussen ouders en kinderen, onder andere omdat die kleintjes over zaken als smartphones al meer weten dan ma en pa! Die veranderde context dwingt ons ook onze opvoeding anders aan te pakken. Maar dit zorgt er wel voor dat ouders worstelen met schermtijd, straffen en belonen… Ik ben ervan overtuigd dat heel veel gezinnen met de juiste tips zelf over de kracht beschikken om problemen aan te pakken.”

“Ik ga zeker niet verkondigen dat ik dé enige juiste manier ken waarop je een kind moet opvoeden. Ik wil ouders wel leren om naar hun zoon of dochter te kijken, en hen een model aanreiken dat ze kunnen aanpassen aan hun kind, hun gezin, de omstandigheden. Mama’s trekken altijd heel veel naar zich toe, terwijl we kinderen perfect meer zelf kunnen laten doen. Denk aan huiswerk maken: in het eerste leerjaar is het logisch dat je naast je kind zit om te controleren of het elk woordje goed leest. Maar als het kind groter wordt, moet het zélf huiswerk maken, net zoals het zelf moet leren inslapen, zich aankleden en meer. We geven die kleintjes zo zelfs een geschenk: zelfvertrouwen.”

Inschrijven voor de mamaboost kan op mamaboost.mamagement.be.