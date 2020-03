Kinderpsychologe start blog rond opvoeden in coronatijden: “Ik wil gezinnen begeleiden in deze uitzonderlijke situatie” Els Dalemans

16 maart 2020

19u14 0 Puurs-Sint-Amands Kinderpsychologe Klaar Hammenecker uit Puurs-Sint-Amands start een blog rond ‘opvoeden in coronatijden’. “Veel kinderen zijn in de war, veel ouders hebben te veel aan hun hoofd: van thuis uit werken, jongeren hun taken laten maken, iedereen die bang is weer geruststellen… Als psycholoog ben ik ook zorgverlener, mijn tips kunnen in deze uitzonderlijke situatie nuttig zijn.”

“De scholen hadden nog maar net aangekondigd de deuren te moeten sluiten en al meteen kreeg ik van ouders het ene bericht na het andere. Zij maken zich niet alleen zélf zorgen, maar krijgen ook heel wat vragen van hun kinderen die bang zijn. Het is niet altijd eenvoudig om een evenwicht te vinden: welke informatie mag je wel geven, zonder te overdrijven of net te minimaliseren?”

Structuur kwijt

“De plotse sluiting van de scholen is voor kinderen dan ook een grote verandering om mee om te gaan. Ze zijn hun structuur kwijt, missen hun vrienden, moeten schooltaken maken waar ze misschien wat hulp bij kunnen gebruiken… Dit alles kan voor conflicten zorgen in gezinnen, terwijl we nu allemaal net rust nodig hebben. Daarom ga ik al zeker tot aan de paasvakantie dagelijks een blog schrijven, telkens met een ander onderwerp, maar steeds rond ‘opvoeden in coronatijden’.”

“Wat doe je bijvoorbeeld als je kind net nu jarig is? Een uitstapje naar het zwembad of de binnenspeeltuin is simpelweg geen optie. Ik geef ook voor die momenten praktische tips: hoe kan je van die verjaardag samen toch een fijne dag maken? Wat is wél mogelijk als je even ‘out of the box’ denkt? Een ander pijnpunt is het gsm-gebruik van onze tieners. Als ouders maken we ons hier regelmatig druk om, maar op dit moment is het voor onze jongeren de enige manier om contact te houden met hun vrienden. En dat contact is net op die leeftijd zó belangrijk.”

Op elkaars lip

“Elke vrijdag organiseer ik een vragenronde en kunnen lezers laten weten wat voor hen de moeilijke momenten waren van de voorbije week. Zo kan ik mijn blog bijsturen, aanvullen, en kunnen we elkaar de komende weken nog beter helpen. We mogen niet onderschatten dat veel gezinnen nu plots wel erg dicht op elkaars lip zitten, ik zie het als mijn taak als psychologe om mee voor die gezinnen en kinderen te zorgen. We moeten immers voorkomen dat onze kroost en ons gezin door de huidige crisis overbelast en ontwricht geraakt.”

Meer info via Facebook: Mamagement