Kinderpsychologe Klaar Hammenecker stelt eerste boek voor: “Kijk niet naar je wensen of opvoedingsmethodes, maar naar het kind zélf” Els Dalemans

22 september 2020

13u12 2 Puurs-Sint-Amands “Wat elk kind nodig heeft. 5 basics voor krachtig ouderschap”, zo heet het eerste boek van kinderpsychologe Klaar Hammenecker uit Puurs-Sint-Amands. “We vertrekken te vaak vanuit een bepaalde opvoedingsmethode of onze eigen wensen en maniertjes. Begin eens bij wat je kind nodig heeft en je krijgt meteen een ander resultaat”, zegt Hammenecker.

Kinderpsychologe Klaar Hammenecker heeft een eigen praktijk, is erkend familiaal bemiddelaar, organiseert workshops en sessies, begeleidt kinderen achter de schermen van verschillende tv-programma’s… Tussendoor vond de Sint-Amandse nog de tijd voor een nieuw project.

Drempel zo laag mogelijk

“Zelfs in deze moderne tijd van blogs en vlogs vond ik het nodig om een boek te schrijven en dat dan nog heel ouderwets op papier uit te brengen ook! (lacht). Dat boek was voor mij een logische stap. Kinderen helpen is mijn passie, maar ik heb maar 24 uur in één dag en het aantal plaatsen in mijn praktijk is beperkt. Bovendien zitten veel ouders niet meteen met ‘grote problemen’ maar wél met concrete, soms kleine vragen over allerlei onderwerpen. Met dit boek maak ik de drempel zo laag mogelijk en het bereik zo groot mogelijk.”

Geen handleiding

“Er bestaat geen handleiding om een kind op te voeden, dat weet iedereen. In mijn boek vertrek ik daarom vanuit het kind zelf. Ik leg uit wat iemand van baby tot puber nodig heeft en ook waarom. Als je als ouder rekening houdt met de socio-emotionele ontwikkeling van je kind, de fysieke veranderingen die ze doormaken, hoe hun brein zich ontwikkelt, de uitdagingen die ze tegenkomen… begrijp je kinderen en hun gedrag meteen ook beter. Als je dààr je opvoeding op afstemt, krijgen kinderen de kans op te groeien tot sterke jongvolwassenen.”

“Wat elk kind nodig heeft. 5 basics voor krachtig ouderschap”, is te koop in de boekhandel of via www.mamagement.be.